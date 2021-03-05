Kaza yapan zehir tacirleri çekici beklerken polisi karşılarında buldu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kaza yapan zehir tacirleri, çekici beklerken Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerini karşılarında bulunca yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Elbistan’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Uyuşturucunun taşınacağı aracın markasını ve plakasını tespit eden narkotik ekipleri, otomobili Kahramanmaraş-Göksun yolunda takibe aldı. Yolun uygun bir noktasında aracı beklemeye başlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobilin gelmemesi üzerine tekrar harekete geçti. Güzergahı kontrol eden narkotik görevlileri, söz konusu otomobilin trafik kazasına karıştığını gördü. Araçta ve içindeki 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 86 gram bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çekici beklerken narkotik ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.