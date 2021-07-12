Kaza yapan tır alev alev yandı

Bilecik’te iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, tırlardan biri kaza sonrası alev alev yandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük D-650 karayolu Pazaryeri Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İbrahim Emiroğlu’nun (40) kontrolündeki 11 EL 514 plakalı tır, Yusuf Kurt (51) idaresindeki 01 BOA 89 plakalı tır ile kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Yusuf Kurt, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası 11 EL 514 plakalı tırın dorsesi yan yatarken, 01 BOA 89 plakalı tır ise alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler araçta soğutma çalışmalarına devam ederken, tır kullanılamaz hale geldi.

Bilecik-Bozüyük karayolu uzun bir süre trafiğe kapanırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.