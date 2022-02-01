Kaza yapan sürücülerin kavgası kameraya yansıdı

Arnavutköy-Sultangazi yolunda kaza yapan sürücülerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy - Sultangazi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, zincirleme kaza yapan araçlarda bulunan vatandaşlar ve sürücüler kaza sonrasında kavga etmeye başladı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.