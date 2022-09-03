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Kaza yapan sürücü yaralandı
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.
Asayiş 03.09.2022, 08:59
Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.
Kaza, Çamlıyayla ilçesi Sebil Yolu Mahmut Nedim Arundar Yurdu önünde meydana geldi. B.K.’nin kullandığı 33 ELS 85 plakalı araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak, elektrik panosu ve elektrik direğine çarptı. Olay sonrası Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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