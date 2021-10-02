Kaza yapan sürücü için ambulans helikopter karayoluna indi

Hekimhan-Malatya karayolunda şarampole yuvarlanan aracın sürücüsünün kolu koptu. Yaralı, ambulans helikopterin karayoluna inmesiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Hekimhan-Malatya karayolunun 25. kilometresi Kızılyarma mevkiinde üzerinde meydana geldi. Yasin Özer kontrolündeki 44 ACH 640 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 10 metre sürüklenirken, kaza araçtaki bir kişi ile kolu kopan sürücüsü Yasin Özer yaralandı.

Kazayı gören Malatya-Yeşilyurt Belediyesi Meclis üyesi Nebi Yiğit yaralıların yardımına koştu. İlk müdahaleyi yapan Yiğit, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli’yi arayarak hava ambulansı istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil hava ambulans Helikopteri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, ağır yaralı Yasin Özer’i ambulans helikopteri ile diğer yaralı ise ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıyı almak için ambulans helikopter karayoluna indi. Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.