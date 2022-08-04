Kaza yapan sürücü 188 promil alkollü çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı, sürücülerden biri 188 promil alkollü çıktı. Bin 886 TL para cezası uygulanıp ehliyetine 6 ay el konulan sürücü, trafik ekiplerine, “Yaz ne cezası yazarsan yaz ya” diyerek tepki gösterdi.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Belediyeden Zeynel Şenol Köprüsüne giden Galip D.’nin kullandığı 07 LHR 28 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, karşı yönden gelen Adel T. idaresindeki 31 HC 778 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

188 promil alkollü çıktı

Kazada, otomobil sürücüsü Adel T. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.N.A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde 188 promil alkollü olduğu belirlenen Galip D., kendisini iyi hissetmediğini söylemesi sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücüden agresif hareketler

Alkollü araç kullandığı belirlenen Galip D.’ye bin 886 TL para cezası yazılırken, sürücü belgesine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün trafik ekipleri görevini yaptığı sırada agresif tavırları ve “Yaz ne cezası yazarsan yaz ya” demesi dikkatlerden kaçmadı.