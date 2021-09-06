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Kaza yapan polis için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ciple çarpışan motosikletli polis yaralandı. Kaza sonrası polisi yerde yaralı görünce büyük tedirginlik ve üzüntü yaşayan cip sürücüsünü vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Asayiş 06.09.2021, 14:47
Kaza yapan polis için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ciple çarpışan motosikletli polis yaralandı. Kaza sonrası polisi yerde yaralı görünce büyük tedirginlik ve üzüntü yaşayan cip sürücüsünü vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi’nden Bodrum istikametine seyreden 48 AGL 732 plakalı cip, Pınar Sokak’a dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen motosikletli polis, cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin yere düşen polis yaralandı. Polisin kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu. Vatandaşlardan biri yaralı şekilde yerde yatan polisi güneşten korumak için başında şemsiye ile bekledi. Polisi yerde yaralı halde gören cip sürücüsü, büyük endişe ve üzüntü yaşadı. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan sürücüyü, çevredeki vatandaşlar yol kenarına koydukları sandalyeye oturtarak teselli etmeye çalıştı. 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı polis, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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