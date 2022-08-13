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Kaza yapan otomobiller park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çarpışan 2 otomobilin savrularak park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 13.08.2022, 10:13
Kaza yapan otomobiller park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çarpışan 2 otomobilin savrularak park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Güllük istikametine giden Özgür Ş. idaresindeki 07 LBG 53 plakalı otomobil, Bülent B. yönetimindeki 16 NZ 167 plakalı otomobil ile kavşak sisteminde çarpıştı. Savrulan 2 otomobil çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında park halindeki 07 LLA 98 plakalı kamyonete çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, 07 LBG 53 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki G.Ş. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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