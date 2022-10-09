Kaza yapan otomobile motosiklet çarptı: 2 ağır yaralı

Uşak’ta refüje çarpan otomobile bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 1 kişi ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Uşak-İzmir karayolu üzerinde Atatürk Bulvarı Huzurpark yakınlarında meydana geldi. L.Ö. idaresindeki 64 DU 366 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Aynı yönde seyir halinde olan M.T.Ç.’nin kullandığı 64 ACB 601 plakalı motosiklet de bu sırada otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan bir yolcu ağır yaralandı. Kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.