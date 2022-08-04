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Kaza yapan otomobilden düşen bebek hayatını kaybetti

Antalya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje çıktı daha sonra ise karşı şeride geçti. Bu sırada otomobilde bulunan 1 yaşındaki bebek, araçtan düşerek hayatını kaybetti.

Asayiş 04.08.2022, 16:57
Kaza yapan otomobilden düşen bebek hayatını kaybetti

Antalya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüje çıktı daha sonra ise karşı şeride geçti. Bu sırada otomobilde bulunan 1 yaşındaki bebek, araçtan düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.K.’nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolünden çıktıktan sonra refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Araçta bulunan 1 yaşındaki Yağmur Naz U., çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yola düştü.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yağmur Naz’ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenaze, işlemlerinin ardından aile tarafından teslim alındı.

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