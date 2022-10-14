Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra ölü bulundu

Adana’nın Kozan ilçesi Çobanpınarı mevkiinde virajı alamayan otomobil sürücüsü Hüseyin Cahit Soytaş’ın (78) kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Yakınları Soydaş’a ulaşamaması üzerine başlatılan arama çalışmasında sürücünün öğlen saatlerinde kaza yaptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre Kozan’da öğlen saatlerinde Çobanpınarı mahallesi döşeme mevkiinde keskin virajı alamayan Hüseyin Cahit Soytaş’ın (78) kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Kaza ailesinin şahsa ulaşamaması sonucunda öğrenildi. Sürücü Hüseyin Soydaş’a ailesinin ulaşmaması üzerine jandarmaya başvurması üzerine yapılan çalışmalarda güzergahta bulunan kameralar incelenirken şahsın araç ile 12:30 civarında Bucak İstikametine gittiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, sürücünün ailesi ve köylüler aracın geçtiği güzergâhta arama çalışması yaparken sürücü Soydaş, döşeme mevkiinde yaklaşık 9 saat sonra otomobil de kaza yapmış halde dere yatağında bulundu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin geldiğinde sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi alan Soytaş’ın yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerini incelemesinin ardından cenaze Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın yaşanan kaza ile incelemesi sürüyor.