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Kaza yapan otobüsteki yaralı yolcular kendini kaldırıma attı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta halk otobüsü ve servis otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada şoka giren bazı yaralı vatandaşlar ise araçtan can havli ile kendini kaldırıma attı.

Asayiş 20.09.2021, 12:51
Kaza yapan otobüsteki yaralı yolcular kendini kaldırıma attı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta halk otobüsü ve servis otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada şoka giren bazı yaralı vatandaşlar ise araçtan can havli ile kendini kaldırıma attı.

Kaza 11.30 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kandıra Sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra Sapağı köprülü kavşakta dönüş yapmaya çalışan İlyas K. yönetimindeki 41 PK 069 plakalı halk otobüsü ile Mustafa Y. yönetimindeki 41 P 2103 plakalı servis otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile halk otobüsünde bulunan 12 yolcudan 5’i yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı yolcular sağlık ekiplerince halk otobüsünden çıkarılırken, kendi imkanları ile araçtan çıkan diğer yaralılar ise kendilerini kaldırıma attı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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