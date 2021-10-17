Kaza yapan motosikletteki güvercinler böyle havalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada motosikletteki yolcunun kucağında bulunan kutudaki güvercinler böyle havalandı. Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan A. (30) yönetimindeki 16 ALB 724 plakalı hafif ticari araç, Gazimagosa Caddesi’nden çıkan Suriye uyruklu Rawad Alazab (19) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 60 metre sürüklenerek bariyerlere çarptı. Havalanan motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Celal Becbuc (23) yaralandı.

Kaza sırasında motosikletteki yolcunun kucağındaki kutu içinde bulunan 2 güvercin de uçarak havalandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çarpışmayla birlikte araçların savrulduğu, güvercinlerin havalandığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.