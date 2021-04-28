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Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 28.04.2021, 13:27
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefa Ozan Soylu (23) idaresindeki 27A FE 987 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde bulunan sürücüsü belirlenemeyen minibüse arkadan çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Soylu, Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan ve iç kanama geçirdiği belirlenen Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç motosiklet sürücüsü Soylu’nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine edildi. Soylu’nun cenazesi İslahiye Asri Mezarlıkta defnedildi.
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