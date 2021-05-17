banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir

Kaza yapan motosiklet alev alev yandı

Antalya’da kaza yapan motosiklet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 17.05.2021, 17:32
Kaza yapan motosiklet alev alev yandı

Antalya’da kaza yapan motosiklet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, cadde üzerinde bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet bir anda alev aldı. Sürücü motosikletten uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan motosiklet, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında motosiklet adeta küle döndü.

Yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yorumlar (0)
21°
açık