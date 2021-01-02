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Kaza yapan genç, 15 gün sonra hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde 15 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Atatürk Bulvarı’nda 15 gün önce meydana gelen kazada, Mert Köle (16) idaresindeki 33 ABV 175 plakalı motosiklet, A.F. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Ağır yaralanan Köle, Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 15 gündür hastanede tedavi gören Köle kurtarılamadı.
Asayiş 02.01.2021, 12:01
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Mersin’in Tarsus ilçesinde 15 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Atatürk Bulvarı’nda 15 gün önce meydana gelen kazada, Mert Köle (16) idaresindeki 33 ABV 175 plakalı motosiklet, A.F. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Ağır yaralanan Köle, Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 15 gündür hastanede tedavi gören Köle kurtarılamadı.
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