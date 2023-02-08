Kaza yapan ayni yardım tırı kurtarıldı

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle Konya’da yoldan çıkan ayni yardım tırını da kurtararak yoluna devam etmesini sağladı.

Tüm Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında tek yürek oldu. Depremlerden etkilenen 10 kente yardımcı olmak için gerek devlet kurumları, gerekse de sivil toplum kuruluşları adeta seferber oldu. Kahramanmaraş’ta yürütülen arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de Konya’nın Karatay ilçesinde deprem bölgesine ayni yardım taşıyan ve yoldan çıkan tırı yaptığı müdahale ile kurtardı. Yardım tırı, yapılan müdahalenin ardından yeniden deprem bölgesine doğru hareket etti.