ABD’nin California eyaletinde bir kamyon kaza yapan araçların üzerinde düştü.

ABD’nin California’da yer alan Santa Clarita’da Eyalet Yolu 14 ve I-5 Otoyolları arasındaki kavşakta bulunan Newhall Geçidi bölgesinde 2 Aralık’ta kaza yapan araçların üzerine kamyon düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgede bulunan ilk yardım ekiplerinin devrilen kamyondan son anda kurtuldu.

Kaza bölgesinde bulunan başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, kamyonun bariyerleri aşarak aşağıda kaza yapmış olan araçların üzerine devrildiği görüldü. Kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği üzerinde duruluyor.