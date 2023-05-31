Kaza yapan araçlara çarpmamak için fren yapan tırın dorsesindeki alkoller yola döküldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde maddi hasarlı kazaya karışan araçlara çarpmamak için ani fren yapan tırın dorsesindeki alkol şişeleri kırıldı. Kazalarda kimsenin burnu dahi kanamazken, tırdaki alkoller yola döküldü.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Boyraz’ın kullandığı 38 E 3300 plaka, 38 E 5900 dorse plakalı tır; Volkan Dağlı’nın kullandığı 07 BDU 699 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Alkol şişeleri kırıldı

Diğer taraftan çarpışan araçların arkasında bulunan 07 AVJ 390 plaka 07 BGK 123 dorse plakalı tır, kaza yapan araçlara çarpmamak için aniden fren yaparken, dorsesinde bulunan alkol şişeleri birbirine çarparak kırıldı. Kırılan çok sayıda şişedeki alkol, dorsenin kenarlarından yola döküldü.