Kaza yapan alkolü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralanan sürücülerden alkolü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Payamlı mevkiinde meydana geldi. Polis memuru Ö.Ç.’nin kullandığı 46 HC 265 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 35 AVB 666 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polis memuru ambulansta tedavi edildi. Trafik ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alkol testinden geçirilen polis memuru Ö.Ç. 170 promil alkolü çıktı. Kimliğini meslektaşlarına vermek istemeyen Ö.Ç. zor anlar yaşattı. Polis memuru Ö.Ç. hakkında işlem yapıldı.

Kaza nedeniyle uzun süre kapanan yol, araçların çekici ile taşınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.