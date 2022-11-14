Kaza yapan alkollü sürücüyü hastaneye götürmek için görevliler dakikalarca dil döktü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta refüje çıkan aracın alkollü sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası arabasının yanından ayrılmak istemediği için hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü, ekipler tarafından güçlükle ikna edilerek hastaneye götürüldü.

Kaza, gece Çorlu-Süleymanpaşa yolunun 2. kilometresinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden E.B. idaresindeki 67 LV 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşaktaki bordür taşlarına çarparak refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü E.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardım talebini reddetti. Polisin uzattığı alkolmetreyi de üflemeyi reddeden E.B., ekiplerin dakikalar boyunca dil dökmesiyle ikna oldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.