Kaza yapan alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı

Tekirdağ Çorlu’da dönel kavşakta refüje çıkan alkollü sürücü yaralandı. Kaza sonrası arabasının yanından ayrılmak istemeyen sürücü, bir süre hastaneye gitmeyi ve alkolmetreyi üfletmeyi istemedi.

Kaza, gece yarısı Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Çorlu - Süleymanpaşa yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden E.B. idaresindeki 67 LV 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşaktaki bordür taşlarına çarparak refüje çıktı.

‘Yapmam etmem’ dedi sonunda ikna oldu

Kaza sonrası yaralanan sürücü E.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardım talebini reddetti. Polisin uzattığı alkolmetreyi de üflemeyi reddeden E.B., ekiplerin dakikalar sonra dil dökmesiyle ikna oldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.