Kaza tutanağı tutmaya giderken kaza yaptı: 3 yaralı

Sultangazi’de maddi hasarlı kazaya karışan iki sürücüden biri, kaza tutanağı tutmaya giderken, karşı yönden gelen iki araca çarptı. Kazada yaralanan 3 sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Sultangazi - Arnavutköy Yolu Habipler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Yiğitoğlu 34 BY 8837 plakalı minibüsü ile Sultangazi Mahmutbey Kavşağı’nda maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrasında kazaya taraf olan diğer araç sürücüsü ile anlaşan Yiğitoğlu, kaza raporu tutmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan benzin istasyonuna doğru yöneldi. Yol güzergahında minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden Şaban Yiğitoğlu, yolun karşı şeridine uçarak, Muhsin Metin kontrolünde olan 34 KB 1996 plakalı araca ve Mustafa Çavdar yönetimindeki 34 ZB 5044 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün tekerliği fırlarken, araçlarda ağır hasar meydana geldi. Kazada yaralanan 3 sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Arnavutköy - Sultangazi yolu İstanbul mevkiinde yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici ile yoldan çekilince trafik de açıldı.