Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi

Esenyurt’ta bir sürücü, anne ve kızına çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etmek istedi. Olay sonrasında vatandaşların tepkilerine de aldırış etmeyen sürücü, öfkeli anne ve esnaflar tarafından tekme tokat dövüldü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre bir sürücü, yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Kaza sonrasında durmayarak yoluna devam etmek isteyen sürücü, çevredeki esnaf tarafından aracından indirildi. Vatandaşların uyarılarına tepki gösteren sürücü; anne ve esnaf tarafından tekme tokat dövüldü. Hırsını alamayan bir vatandaş ise yayalara çarpan aracın camını yumruklarken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.