Kaza sonrasında kaçan sürücüye sinirlendi, taşla araca saldırdı

Beylikdüzü’nde alkollü bir kadın, maddi hasarlı kaza sonrasında ortalığı birbirine kattı. Kendisine çarpan vatandaşın aracına taşla saldıran öfkeli sürücü, dakikalarca küfürler savurup bağırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Hürriyet Bulvarı’nda gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Kendisine çarpan vatandaşın kaçmak istemesine sinirlenen kadın, aracın önünü keserek taşla saldırdı. Defalarca yerden aldığı taşı araca fırlatan kadın, kaza yaptığı vatandaşa küfür ve tehditler savurdu. Neye uğradığını şaşıran sürücü çareyi kaçmakta bulurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.