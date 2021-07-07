banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Kaza sonrası sünger yatakla korunan yaralı hayat mücadelesini kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşların sünger yatakla güneşten korumaya çalıştığı bisiklet sürücüsü hayat mücadelesini kaybetti.

Asayiş 07.07.2021, 16:31
Kaza sonrası sünger yatakla korunan yaralı hayat mücadelesini kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşların sünger yatakla güneşten korumaya çalıştığı bisiklet sürücüsü hayat mücadelesini kaybetti.

30 Haziran’da Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı kavşağında meydana gelen kazada, Yasin Öner yönetimindeki 34 BIU 643 plakalı otomobil seyir halindeyken bisikletli Abidin Eriş’e (75) çarptı. Bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıyı sünger yatak ile gölgelik yaparak güneşten korudu.

Ağır yaralanan Abidin Eriş kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu