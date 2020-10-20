banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Antalya’yı fırtına vurdu: 1 ölü
Antalya’yı fırtına vurdu: 1 ölü
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu kapatıldı...
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu kapatıldı...
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...

Kaza sonrası patlayan araçtan son anda çıkarak alevler arasında kalmaktan kurtuldu

YANGIN

Asayiş 20.10.2020, 03:23
1
Kaza sonrası patlayan araçtan son anda çıkarak alevler arasında kalmaktan kurtuldu

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaza yaptı, kazanın etkisiyle LPG’li araç patladı. Kaza sonrası kendisini araç içerisinden dışarı atan sürücü ise hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam 21.30 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler kavşak mevkiinde bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından direğe çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan LPG’tankının patlamasıyla otomobil alev aldı. Araç sürücüsü ise patlama öncesinde kendini otomobilden dışarı atarak alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredeki vatandaşlar aracın patlaması nedeniyle araca müdahale edemezken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası sağlık ekiplerinin sürücüye yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü hastahaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3