Kaza sonrası kavga kameralara yansıdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Motosiklette bulunan kişi olay yerinden kaçmak isterken, taksi şoförüyle kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çarşı istikametinden ofis yolu istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 67 LG 662 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu, yolcu için bekleyen K.T. idaresindeki 67 T 5053 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki C.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yere düşerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Kaza ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı C.A.’ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Öte yandan motosiklette yolcu olarak bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs olay yerinden kaçmak istedi. Ticari araç sürücü ise şahsı olay yerinden kaçmaması konusunda uyararak yanına çağırdı. Kısa süreli arbede yaşanmasının ardından şahıs olay yerinden uzaklaştı. Kazaya karışan motosiklet olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis olay yerinden ayrılan şahsı arıyor.