Kaza sonrası çakıl dolan yolu ellerine aldıkları fırçalarla temizleyip yıkadılar
KARABÜK-KASTAMONU KARAYOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK YOLDAN ÇIKAN BETON FİRMASINI AİT TIR, KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BANKETTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ. KAZA SONRASI ÇAKIL DOLAN YOLDA BAŞKA KAZA MEYDANA GELMEMESİ İÇİN BETON FİRMASI ÇALIŞANLARI ELLERİNE ALDIKLARI FIRÇALARLA YOLU SÜPÜREREK YIKADI.
Karabük-Kastamonu karayolunda yoldan çıkan beton firmasını ait tır, karşı şeride geçerek banketten aşağıya düştü. Kaza sonrası çakıl dolan yolda başka kaza meydana gelmemesi için beton firması çalışanları ellerine aldıkları fırçalarla yolu süpürerek yıkadı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Kastamonu istikametine seyreden Mehmet B. idaresindeki beton firmasına ait 06 BJM 408 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Yoldan geçen bir otomobili de biçmekten son anda kurtaran tır, banketten aşağıya düşerek durabildi. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası yola savrulan çakıllar ise başka kazaya sebep vermemesi için olay yerine gelen firmanın çalışanları tarafından fırçalarla süpürülerek yıkandı. Yine beton firmasına ait vinç ve kepçenin yardımı ile banketten düşen tır da kurtarıldı.
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