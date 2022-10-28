Kaza sonrası büyük korku yaşayan Rus kadın turist çocuğuna sarılarak teselli buldu

Kaza, Ilıca Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Merkezi istikametine gitmekte olan Ali A.’nın kullandığı 07 J 2166 plakalı Ilıca-Kumköy minibüsü, aynı istikamette gitmekte olan Alexey Kücherovskiy isimli Rus turistin kullandığı o038BY 799 plakalı cip ile çarpıştı. Minibüsün yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmaktan son anda kurtulduğu kazada, minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan Rus turistlerin Antalya Kemer Göynük’te bir otelde tatil yaptıkları, gezmeye geldikleri Manavgat’ta kazanın meydana geldiği yola yanlışlıkla girdikleri öğrenildi. Sürücü Alexey Kücherovskiy, eşi ve küçük kızı kazayı burunları kanamadan atlatırken, küçük kızın aracın arka koltuğundaki bebek koltuğunda emniyet kemeri takılı olarak oturması kazayı ucuz atlatmasına neden oldu. Kaza sonrası araçtan inen Rus turistlerin korktukları gözlendi. Rus kadın çocuğuna sarılarak yaşadığı korkuyu atlatmaya çalıştı.