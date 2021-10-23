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Kaza sonrası beddua tartışması, “Geber terbiyesiz”

Antalya’da dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası görenlerin yüreğini ağzına getirdi. 3 aracın karıştırdığı kazada can kaybı yaşanmazken, kaza sonrası sürücüler arasında “beddua” tartışması yaşandı.

Asayiş 23.10.2021, 11:04
Kaza sonrası beddua tartışması, “Geber terbiyesiz”

Antalya’da dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası görenlerin yüreğini ağzına getirdi. 3 aracın karıştırdığı kazada can kaybı yaşanmazken, kaza sonrası sürücüler arasında “beddua” tartışması yaşandı.

Muratpaşa İlçesi Deniz mahallesine bağlı Konyaaltı caddesinde meydana gelen kazada, Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halinde olan Ersin Ç. kontrolündeki 07 ABB 274 plakalı otomobil ile yine aynı yöne seyir halinde olan Sezai D. idaresindeki 07 ASG 265 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ersin Ç. önce yol üzerinde bulunan trafik direğine sonra da Cumhuriyet Meydanı’ndan Konyaaltı Caddesi istikametine seyir halinde olan Leyla Ö. idaresindeki 77 DY 542 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak olayın bilgisini vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarından kendi imkanlarıyla çıkan araç sürücüleri ve yolcular kazayı hafif yaralı şekilde atlatırken tedavileri olay yerinde ve ayakta yapılan yarılalar hastaneye gitmek istemedi.

Kaza sonrası beddua tartışması

Kazadan sonra takla atan aracın çarptığı diğer araçtaki yolculardan biri, kazaya sebebiyet veren araç sürücüsüne ve arkadaşlarına “geber terbiyesiz” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine aracın sürücüsü ise “git konuşma, yaşından başından utan bayansan bayanlığını bil” şeklinde cevap verdi. Polisin iki tarafı sakinleştirme çabası sürerken sürücü “ yaşlıysa yaşlı beddua etmesin, terbiyesize bak” ifadelerini kullandı. Tarafların tartışması daha fazla büyümeden, olay yerindeki polis ekipleri tarafından tartışmaya son verildi.

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