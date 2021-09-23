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Kaza kurbanı Şeyma öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmen Şeyma Can (29), memleketi Kozan’da ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 23.09.2021, 14:31
Kaza kurbanı Şeyma öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmen Şeyma Can (29), memleketi Kozan’da ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan’dan Yozgat istikametine gittiği öğrenilen Şeyma Can idaresindeki 01 AFJ 570 plakalı otomobil, Kantar mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrilmiş, kazada sürücü Şeyma Can olay yerinde hayatını kaybetmiş, otomobilde bulunan kızı Esıla Can (6) ve annesi Nermin Güngör (51) yaralanmıştı.

Öğretmen Şeyma Can’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki incelemesinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan Asri Mezarlığında ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye genç öğretmenin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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