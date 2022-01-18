Kaza geçiren öğretmenlerin imdadına meslektaşları yetişti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde okuldan dönen öğretmenler, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kaza geçirdi. Öğretmenlerin imdadına jandarma ve meslektaşları yetişti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Karacadağ Eskihan okulunda görevli 5 öğretmen ders bitiminde araçla ilçe merkezine döndükleri sırada, yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle köprü üzerinde bir araca çarparak kaydı. Şans eseri uçuruma düşmekten kılpayı kurtulan öğretmenler, telefonla jandarma ve meslektaşlarından yardım istedi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle zorlukla bölgeye ulaşan jandarma ekipleri ile öğretmenlerin meslektaşları, uzun uğraşlar sonucu arkadaşlarını mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Bölgede kar yağışı devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.