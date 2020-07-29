Son Dakika
Kaza anı kameraya böyle yansıdı
BURSA-ANKARA KARAYOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ORTA REFÜJE DALDI KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI. KAZA ANI İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 29.07.2020, 18:44
5
Bursa’nın İnegöl ilçesinde üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’e seyir halinde olan 16 DAE 19 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Orhan A, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uzun araç kuyruğun oluştuğu Ankara yolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına an-be-an yansıdı.
25°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:50
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:31
|Yatsı
|22:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25