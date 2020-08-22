Kaz Dağları’nda zeytinlik yangını çıktı. Dumanları fark eden ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Şıpşıp Dede mevkinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle dumanlar hızla büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, orman bölge ve helikopter sevk edildi. Arazözler ve itfaiye araçları yangına karadan müdahalede bulunurken helikopter de havadan destek verdi. Kaz Dağları’nda çıkan ve yaklaşık 5 dönüm arazide devam eden yangına müdahale devam ediyor.