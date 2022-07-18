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Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Van’ın Çatak ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt’un acı haberi baba evine ulaştı.

Asayiş 18.07.2022, 11:56 18.07.2022, 12:21
Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Van’ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düştü.

Şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt’un acı haberi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan baba evine ulaştırıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Nefika Bozkurt, acı haberle üzüntüye boğuldu. Şehit Bozkurt’un, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

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