Kayseri’nin en büyük dolandırıcılık davasında sanık avukata ceza yağdı

Kayseri’nin en büyük firmalarından birini yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) üst düzey ilk 12 kişisi arasında yer alan Şerif Ali Tekalan’ın yakın arkadaşı Kayserili Avukat Orhan Kaftanoğlu’nun yargılandığı mahkemede, sanık avukata ceza yağdı. Duruşmaya katılmayan Kaftanoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılırken, ‘belgede sahtecilik’ suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl hapis olmak üzere 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile 330 bin TL para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık avukat Orhan Kaftanoğlu katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanık Kaftanoğlu’na ‘belgede sahtecilik’ suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl hapis olmak üzere 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile 330 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Kaftanoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkartıldı.

Geçtiğimiz 22 Haziran’da görülen duruşmaya katılan Kaftanoğlu, mahkemede kendini savunarak, "Olayın basına yansıması bizi bitirdi. Çocuklarım hala borç ödemeye çalışıyorlar. Ben o şirkete hayat verdim ama onlar benim hayatımı aldı” diyerek kendini savunmuştu

Savcılığın iddianamesine göre, Avukat Kaftanoğlu’nun sahte mahkeme kararı, sahte sayman mutemet alıntı makbuzları ve sahte tutuklama kararları hazırlayarak iş adamlarından yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirtilmişti. İş adamları Mustafa U. ve İbrahim U., avukatları tarafından dolandırıldıkları iddiası ile Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet sonrası Kayseri Barosu’na kayıtlı Avukat Orhan Kaftanoğlu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni isteyerek, soruşturma başlatmıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftanoğlu’nun ofisinde arama kararı çıkartmıştı. Aramaya cumhuriyet savcısı ve Kayseri Barosu’nun görevlendirdiği bir avukat katılmıştı. Yapılan aramalarda suça konu edilen sahte belgelere ulaşıldığı, bu sahte belgelerin avukatın bilgisayarında hazırlandığının tespit edildiği belirtilmişti. Delillerin toplanması sonucunda hazırlanan iddianame, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi’nce Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Yapılan hukuki araştırmalarda avukat Orhan Kaftanoğlu’nun müvekkili iş adamlarından dolandırdığı yaklaşık 42 milyon liranın çoğunluğunu aile bireyleri ve ortak olduğu şirkete aktırdığı ortaya çıkmıştı. İş adamları aile hakkında da suç duyurusunda bulunuş, savcılık aile bireylerinin hepsine yurtdışı yasağı koymuştu.

Avukat nasıl dolandırdı

Avukatın dosyasına baktığı iş adamları, yargılandıkları bir davanın zaman aşımı nedeni ile düşmesine rağmen avukatın resmi evrakta sahtecilik yaparak iş adamları hakkında sahte mahkeme evrakı, sahte para ödeme belgesi, sahte tutuklama kararı düzenleyerek, iş adamlarını yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Kaftanoğlu ile ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken ifadeler de yer almıştı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, "İlgili dava dosyasında müvekkilleri haklarında verilen adli para cezalarının infaz edileceğini, bahse konu cezaların 10 katı tutarında haklarında beyanname düzenlendiğini, bu paraların ödenmemesi durumunda da haklarında hapis cezası verileceğine dair gerçeğe aykırı sözler söyleyip yanıltmak suretiyle 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere Gaziantep Mahkemeler Veznesince düzenlenmiş gibi gerçeğe aykırı olarak 99 adet sayman mutemedi alındı belgelerini ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakını düzenlediği, 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere gerçeğe aykırı olarak düzenlediği 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakına istinaden 11.06.2013 ila 01.09.2020 tarihleri arasında 31.026.198,00 Türk lirası makbuz karşılığında elden, 10.813.900,00 Türk lirası da banka havalesi yoluyla olmak üzere şikayetçilerden toplam 41.840.098,00 Türk lirası almak suretiyle haksız menfaat temin ettiği anlaşılmış olup" ifadelerine yer verilmişti.