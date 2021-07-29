banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldürüldüğü dehşet anları kamerada
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Kayseri’deki yangında alevler geceyi aydınlattı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevler ise bölgeyi kızıla boyadı.

Asayiş 29.07.2021, 02:09
Kayseri’deki yangında alevler geceyi aydınlattı
banner502

Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı’nda sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevler ise bölgeyi kızıla boyadı.

Ulupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde yerleşim yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, Orman Bölge, Milli Parklar, belediye ekipleri, Nevşehir ve Niğde’den gelen ekipler ve vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangının boyutu hava kararınca daha da belirginleşirken, alevler ise gökyüzünü aydınlattı.

Yangın bölgesine Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın gelerek bilgi aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501