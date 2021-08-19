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Kayseri’deki trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Asayiş 19.08.2021, 17:56
Kayseri’deki trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, E.B.’nin sürücüsü olduğu 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmış, kazada Şerife B. ile kızları Fatma B. ve Şerife B. hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sümeyra C. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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