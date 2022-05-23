Kayseri’deki ’faul’ cinayetinde ağabey tutuklandı, kardeşine ev hapsi verildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklanırken, kardeşine ev hapsi verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova Sokak’ta halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.’nin ikametine gelen O.Ç., E.K.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi ile ağır yaralanan E.K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan O.Ç.’yi ve kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi F.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan ağabey O.Ç. tutuklanırken, kardeşi F.Ç.’ye ise ev hapsi verildi.