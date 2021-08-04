banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''

Kayseri’deki depremin ardından ekiplerin çalışması sürüyor

Kayseri’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve jandarma ekiplerinin depremin merkez üssü Saraycık Mahallesi’ndeki incelemeleri sürüyor.

Asayiş 04.08.2021, 16:59
Kayseri’deki depremin ardından ekiplerin çalışması sürüyor

Kayseri’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve jandarma ekiplerinin depremin merkez üssü Saraycık Mahallesi’ndeki incelemeleri sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından depremin merkez üssü olan Saraycık Mahallesi’ne giden ekiplerin incelemeleri devam ediyor. İncelemelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
33°
açık