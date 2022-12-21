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Kayseri’de yılbaşı öncesinde DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ’a üye olan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 21.12.2022, 12:51
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ’a üye olan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişinin terör örgütü DEAŞ’a üye olduğunu tespit etti. Ekipler, özel harekat polislerinin de katılımı ile adresleri belirlenen şahısların yakalanması için şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.