banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Taliban'dan korkunç infaz!
Taliban'dan korkunç infaz!

Kayseri’de yangın paniği

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen vatandaşlar, binadan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Asayiş 18.08.2021, 13:29
Kayseri’de yangın paniği

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen vatandaşlar, binadan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Kır Sokak üzerinde bulunan bir binanın 4. katındaki ikamette yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Binayı tahliye eden vatandaşlar gözyaşları içerisinde ekiplerin çalışmasını izledi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, dumandan etkilenen vatandaşları da bina dışına çıkardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
31°
açık