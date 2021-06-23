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Kayseri’de yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Asayiş 23.06.2021, 20:21
Kayseri’de yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar meydana gelirken, mahalle sakinleri de korkudan çığlık attı. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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