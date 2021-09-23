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Kayseri’de yangın: 3 dükkan küle döndü

Kayseri’nin Talas ilçesinde çıkan yangında 3 dükkan küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Asayiş 23.09.2021, 23:13
Kayseri’de yangın: 3 dükkan küle döndü

Kayseri’nin Talas ilçesinde çıkan yangında 3 dükkan küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir lokantada henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, lokantanın bitişiğinde bulunan 2 dükkana da sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dükkanların camını kırıp yangına müdahale etti. 3 dükkanın küle döndüğü yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Ayrıca, çıkan yangında bir minibüste zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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