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Kayseri’de uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi adliyede
Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 gün süren uygulamalarda yakalanan 24 kişiden 9’u adliyeye sevk edildi.
Asayiş 03.04.2023, 17:48
Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 gün süren uygulamalarda yakalanan 24 kişiden 9’u adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda yakalanan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 9’u sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekiplerin yaptığı uygulamaların devam edeceği belirtildi.