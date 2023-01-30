Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 25 şahıs yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde bulunan uyuşturucu madde satıcılarını yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Şehrin farklı bölgelerinde hafta sonu yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.