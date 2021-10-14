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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Asayiş 14.10.2021, 22:38
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesinde iki farklı yapılan operasyonda satışa hazır 600 gram metamfetamin maddesi, 12 gram bonzai maddesi, 6 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 3 adet tabanca ve 18 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, kişi 3 ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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