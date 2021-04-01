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Kayseri’de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

Kayseri’nin Develi ilçesinde toprağa gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Asayiş 01.04.2021, 00:06
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Kayseri’de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

Kayseri’nin Develi ilçesinde toprağa gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Abdulbaki Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından toprağa gömülmüş bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda cesedin Emrah B.’ye ait olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Emrah B.’nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili şüpheli olarak tespit edilen Eyüp Y.’nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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