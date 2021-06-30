Kayseri’de tarım deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir tarım firmasının deposunda çıkan yangın maddi hasara neden olurken, itfaiye ekipleri yoğun çalışma sonucu yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gömeç Mahallesi’nde bulunan bir tarım firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.